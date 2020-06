Mailza comemora mais de R$ 112 mi da 1ª parcela do auxílio financeiro para o AC

Recursos foram pagos hoje ao estado e as prefeituras acreanas para serem usados no combate ao covid-19

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) anunciou nesta terça-feira, 9, o pagamento da primeira parcela de R$ 15,036 bilhões do auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios. Desse valor, foram repassados mais de R$ 112 milhões para o Acre referentes à primeira parcela que trata a Lei Complementar 173/2029, sancionada no fim do mês passado para o combate aos efeitos da pandemia do coronavírus.

A senadora Mailza comemorou a ajuda ao estado e aos municípios do Acre. “A liberação desse recurso é importante para o aumento da capacidade de atendimentos à população afetada pela pandemia. A primeira parcela de mais de R$ 112 milhões pagas hoje vai ajudar a salvar vidas e a economia dos municípios. Teremos recursos para comprar equipamentos médicos, testes e atender a população mais vulnerável, negociação de dívidas e empréstimos. No Senado aprovamos esse auxílio com rapidez para que esses recursos chegassem logo para a população. Sigo empenhada em concentrar esforços e ajudar nossa gente a combater a Covid-19”, destacou.

Mailza Gomes votou no Senado a favor do auxílio

Em maio, a senadora votou a favor do auxílio de R$ 60 bilhões do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) que prestará auxílio financeiro a estados e municípios para combate à pandemia da covid-19. O Acre será beneficiado com mais de R$ 940 milhões para serem aplicados na área da saúde do estado e municípios e também na suspensão de dívidas.

O dinheiro será creditado nas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. As próximas parcelas desse auxílio serão creditadas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro de 2020.

