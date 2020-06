Mailza fala dos recursos enviados ao estado e destaca sua atuação no combate à covid

No dia que o Acre completa 58 anos, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) fez uma homenagem ao estado nas redes sociais e destacou suas ações de combate ao coronavírus no estado. No primeiro ano de mandato, a parlamentar liberou cerca de R$ 9 milhões para a Saúde. No combate ao Covid-19, Mailza também liberou emendas para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e conseguiu doações das empresas Itaú, Vivo e Coca-Cola, além de destinar recursos para segurança, educação e infraestrutura, contemplando os 22 municípios.

Na ocasião, senadora Mailza parabenizou o Acre pelos 58 anos de emancipação. “Tenho muito orgulho de contribuir com o desenvolvimento desse estado que tanto amo e diariamente luto para trazer prosperidade à todos. Viva o Acre, suas histórias, culturas, cores e sabores que fazem ser um dos lugares mais fascinantes do Brasil e o melhor lugar para se viver”, destacou.

PUBLICIDADE

Logo no inicio da pandemia, Mailza autorizou junto à Secretaria Estadual de Saúde do Acre [Sesacre] que R$ 2 milhões de emendas parlamentares individuais de sua autoria já pagas ao estado fossem usadas para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde que trabalham diariamente nas ações de combate a Covid-19. Mailza também solicitou ao Ministério da Saúde envio imediato de kits de testes para detectar coronavírus, que já chegaram ao estado.

Em mais uma ação de solidariedade para combate ao coronavírus, Mailza conseguiu com a Coca-Cola do Brasil doação de cinco mil frascos de álcool em gel e articulou junto a Vivo doação de R$ 1 milhão de reais para ajudar o Governo do Acre. Material já chegou e está sendo distribuído em Rio Branco, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul.

A senadora relembra ainda que no início da pandemia, entrou em contato com o Banco Itaú e pediu ajuda por meio do projeto Todos pela Saúde, iniciativa da Fundação Itaú Unibanco que doa aos estados brasileiros equipamentos, contratação de profissionais e auxílio no fortalecimento na rede pública hospitalar no enfrentamento à pandemia. A instituição bancária já enviou respiradores e EPIs ao estado.

Mailza também votou a favor do auxílio de R$ 60 bilhões do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) que prestará auxílio financeiro a estados e municípios no combate à doença. Em junho, o Governo Federal liberou a primeira parcela de R$ 15,036 bilhões. O Acre recebeu mais de R$ 112 milhões.

Fortalecendo a Saúde no Acre

A senadora também liberou mais R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) de suas emendas extra orçamentárias do Ministério da Saúde para o Acre. Os recursos já foram pagos às prefeituras. Os hospitais contemplados são: as maternidades Bárbara Heliodora, em Rio Branco, com R$ 2 milhões, e Ethel Muriel Guedes, em Tarauacá, com R$ 500 mil. Para o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, está liberado R$ 800 mil. Também foram liberados R$ 800 mil para o Hospital de Amor do Acre.

Juntas no combate à violência contra mulher

Para contribuir com a ampliação de políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher e o acolhimento das vítimas, Mailza Gomes destinou R$ 4,8 milhões de reais (quatro milhões e oitocentos mil) para construção de unidades da Casa da Mulher Brasileira no Acre: uma em Cruzeiro do Sul para atender toda a região do Juruá, outra em Rio Branco [atenderá o Baixo Acre] e a terceira que será construída em Epitaciolândia para atender municípios do Alto Acre: Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Por fim, a parlamentar ressaltou o apoio que vem dando ao Acre e ao governador Gladson Cameli no combate a pandemia.

“Deixo meu reconhecimento e parabenizo o Gladson pelo excelente trabalho que vem fazendo para controle da doença. Agiu rápido, tomou medidas necessárias e conseguiu controlar o aumento no nosso estado. Conte comigo governador. Estamos juntos nessa luta para salvar vidas”, finalizou.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários