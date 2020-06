Maior astro de Bollywood é encontrado morto em casa e suspeita é suicídio

A indústria cinematográfica indiana perdeu seu maior astro. Com carreira meteórica em Bollywood, o ator Sushant Singh Rajput foi encontrado morto em casa, no subúrbio de Mumbai, aos 34 anos. O ocorrido foi noticiado pelo site do canal de TV norte-americano ABC News.

A publicação relata que Rajput teria cometido suicídio na madrugada de hoje (14/06), mas a morte do ator ainda estaria sob investigação das autoridades locais.

Tendo inciado sua carreira como ator de de televisão, Rajput estreou em Bollywood em 2013, no filme ‘Kai Po Che’, dirigido pelo cineasta Abhishek Kapoor e inspirado no livro homônimo de Chetan Bhagat.

Mais recentemente ele filmou a versão indiana do drama ‘A Culpa é das Estrelas’ (2014), produção norte-americana dirigida por Josh Boone, baseada no livro de de John Green e estrelada por Shailene Woodley e Ansel Elgort. A versão com Rajput teve seu lançamento adiado de maio de 2020 para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus.

A morte de Rajput resultou em comoção nas redes sociais, sendo inclusive lamentada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

O político escreveu: “Sushant Singh Rajput… Um jovem e brilhante ator que parte cedo demais. Ele se destacou na TV e nos filmes. Sua ascensão no mundo do entretenimento inspirou muitos e ele deixa para trás várias performances memoráveis. Chocado com sua morte. Meus pensamentos estão com sua família e fãs”.

Colega de profissão Rajput, Akshay Kumar também lamentou o ocorrido no Twitter: “Honestamente, essa notícia me deixou chocado e sem palavras”. Depois foi a vez do ator Nawazuddin Siddiqui: “Não consigo acreditar nisso… É chocante… Um belo ator e um bom amigo… É desanimador”.

Além da adaptação ainda inédita de ‘A Culpa é das Estrelas’, Rajput trabalhou em mais 11 filmes. Um de seus maiores sucessos foi a cinebiografia do ex-capitão da seleção indiana de cricket Singh Dhoni no blockbuster local ‘M.S. Dhoni: The Untold Story’ (2016).

Seu último trabalho foi no filme de ação ‘Drive’, lançado em 2019. A pandemia do novo coronavírus resultou no fechamento de todas as salas de cinema da Índia e na interrupção provisória dos trabalhos em todas as produções que vinham sendo gravadas.

