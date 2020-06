Mais de 150 pessoas diagnosticadas com coronavírus receberam alta nesta terça

O número de altas médicas de pessoas curadas do coronavírus no Acre saltou de 2.677 para 2.845 em 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

São 168 pessoas livres do vírus.

Até o momento, são 14.244 notificações de infecção por coronavírus, sendo 7.726 (54,2%) descartados e 55 (0,4%) seguem aguardando resultado de exames.

Confira a situação de cada município

Brazil Confirmados 539,045 +9,640 (24h) Mortes 30,486 +440 (24h) Recuperados 211,080 39.16% Ativos 297,479 55.19%

