Mais seis mortes por coronavírus foram registradas nas últimas 24 horas no Acre

De acordo com o último Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), emitido nesta terça-feira (16), mais seis mortes foram notificadas no Acre.

O número subiu de 265 para 271 óbitos registrados.

Ao todo, são 10003 casos confirmados em todo o estado.

Os óbitos do sexo masculino são:

E. N. L., de 46 anos, que deu entrada no dia 30 de maio e veio a óbito no dia 10 de junho, sendo a unidade notificadora o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Residia em Rio Branco.

G. B. N., de 61 anos, deu entrada no dia 3 de junho e faleceu no último dia 15, sendo a unidade notificadora o Huerb. Residia em Rio Branco.

J. G. S., de 80 anos, deu entrada no dia 25 de maio e veio a óbito nesta terça-feira, 16, sendo a unidade notificadora o Hospital Regional do Juruá. Era morador de Rodrigues Alves.

Os óbitos do sexo feminino são:

J. S. C., de 67 anos, que deu entrada no dia 23 de maio e faleceu no dia 13 de junho, sendo a unidade notificadora o Hospital Santa Juliana. Era moradora de Rio Branco.

A. J. C. B., de 72 anos, deu entrada no dia 4 de junho e faleceu no dia 8 do referido mês, sendo a unidade notificadora o Hospital Santa Juliana. Residia em Rio Branco.

Confira a distribuição por municípios:

