Manuel Marcos comemora recursos para Revitalização do Igarapé São Francisco

Em Brasília, o deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), participou de uma agenda com Ministro da Economia Paulo Guedes, onde foi tratado de pautas importantes de projetos de interesse do Estado do Acre.

Um dos projetos trata da revitalização do Igarapé São Francisco, que corta quase que metade da cidade de Rio Branco. Em 2019, Manuel Marcos apresentou um requerimento, solicitando adoção de medidas de Revitalização do Igarapé.

“Nossa solicitação foi devido o volume de esgoto despejado no igarapé sem nenhum tipo de tratamento, onde supera o volume de água, o que causa a morte de peixes devido a falta de oxigênio na água, hoje tivemos boas notícias, em saber Governo Federal, estará abraçando esta importante pauta para nosso Acre através de recursos que possam contribuir no projeto”, comemora o Republicano.

Na agenda esteve presente o senador Márcio Bittar (MDB), o vice-governador Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha (PSDB), o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) e o presidente da Fieac, José Adriano.

