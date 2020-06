Marcio Bittar deve ser candidato à presidência do Senado e poderá ter o apoio do Planalto

Senado

Corre a boca miúda nos grupos de whatsApp a candidatura do Senador Marcio Bittar a presidência do Senado. Detalhe, teria o apoio do Palácio do Planalto. Dizem que onde há fumaça, existe fogo.

Bem conceituado

Em pouco mais de dois anos no Senado, Bittar conseguiu se articular muito bem politicamente. É amigo pessoal do filho do presidente, o colega senador Flavio Bolsonaro. Não duvidem desse projeto.

Bom mandato

Bittar fez um excelente mandato de deputado federal chegando a ser secretário-geral e gerir um orçamento maior do que o da capital Rio Branco. Durante dois anos, saiu sem nenhum processo ou quaisquer denúncias de corrupção.

Sem choro

Não tem choro e nem vela, a Polícia Federal realiza em todo o estado uma das maiores operações de combate à corrupção na área de medicamentos. Hoje, mais uma vez, o Japonês amanheceu tomando café na casa de gestores e batendo nas portas de empresas do ramo.

Uma semana

Há praticamente uma semana, cerca de 80 agentes federais atuam em pelo menos oito cidades do estado do Acre. Lembrando que, até agora, estado e capital, estão fora do foco das investigações da PF.

Ajuda aos isolados

A secretária de ação social, Ana Paula afirmou que os recursos arrecadados e toneladas de alimentos da Live Solidária, a pedido do governador Gladson Cameli, atenderão prioritariamente, populações de cidades isoladas.

Agenda

O governador Gladson Cameli cumpre durante todo o dia de hoje (5) agenda institucional no município de Cruzeiro do Sul e região. Consta nos compromissos, visitas as obras do Hospital de Campanha.

Não desiste

O deputado federal Alan Rick (DEM-AC) voltou a pedir a reabertura do edital de convocação de médicos formados no exterior. Desta vez foi em visita ao ministro interino da saúde, General Eduardo Pazuello.

Mudanças nas regras

O Tribunal Superior Eleitoral liberou por unanimidade a possibilidade de os partidos políticos efetuarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos candidatos que disputarão as Eleições 2020.

Data das eleições

Um entendimento entre líderes de bancadas no Congresso Nacional, defende eleições de primeiro turno em novembro e segundo turno na primeira semana de dezembro.

Argumentos

O principal argumento dos parlamentares que defendem essas datas, diz respeito à prestação de contas dos eleitos e não eleitos e, ainda, a transição exigida entre prefeitos.

Mistério

Continua o mistério na morte do advogado Mário Jorge. Não foi encontrada nenhuma substância suspeita junto com o corpo do jurista, no hotel em Manoel Urbano. A hipótese mais provável é mesmo de infarto. Jorge era muito conhecido pelo bom humor na relação com servidores do Judiciário e amigos.

Regularização

A maior proposta levada pelo secretário Israel Milani durante palestra virtual na semana do meio ambiente com secretários da Amazônia, foi a de regularização fundiária. Para Milani, com terras próprias, se inibe a prática de ilícitos. “O proprietário pensa duas vezes antes de cometer quaisquer ilícitos ambiental, sabe que a multa ou processo chegará no seu nome”, argumentou.

Brazil Confirmados 618,554 +2,684 (24h) Mortes 34,072 +33 (24h) Recuperados 274,997 44.46% Ativos 309,485 50.03%

