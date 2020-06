Márcio Garcia é detonado após vídeo de beijo em Bolsonaro viralizar

Apresentador do Tamanho Família, da Globo, Márcio Garcia foi “cancelado” na internet neste sábado (20), após a divulgação de um vídeo no qual ele tenta beijar o rosto do Presidente da República Jair Bolsonaro. O também ator chegou aos TrendingTopics do Twitter por conta da publicação; internautas acusaram Garcia de tentar, assim como Mário Frias – novo Secretário Especial de Cultura – um cargo no governo federal.

Na gravação, Márcio está em um evento, ao lado de Bolsonaro. Os dois trocam sorrisos e gracejos. “Só não pode se apaixonar”, diz o apresentador para o Presidente antes de pedir uma selfie. “Olha pra câmera”, pede o global, antes de tascar um beijo no rosto de Bolsonaro, que tenta se esquivar. Márcio volta a beijar o, aparentemente, amigo, antes de trocarem um abraço. “Apaixonou”, diz alguém ao fundo.

Não há registros das circunstâncias em que o vídeo foi gravado. Fato é que o conteúdo viraliza. Apenas um perfil dos muitos que replicaram a cena acumulou mais de 500 mil visualizações.

Dentre as respostas de internautas aos vídeos, destaques para as que resgataram cliques de Márcio Garcia ao lado de outros famosos – como Marcelo Serrado e Susana Vieira – nas manifestações em prol da Lava-Jato e pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT). Também as que relacionaram Garcia a um possível interesse por um cargo no governo de Jair Bolsonaro, que, antes de Mário Frias, contou com Regina Duarte na Secretaria Especial de Cultura.

“Sério que vocês estão decepcionados com o Márcio Garcia?! Em qual bolha vocês estavam vivendo?”, apontou um perfil do Twitter. “Márcio Garcia é um dos muitos votaram 17 para acabar com a corrupção”, ironizou outro. “O ator Márcio Garcia vai assumir qual ministério?”, questionou mais um. “Gostava mais do Márcio Garcia quando tava envolvido com ‘Gente Inocente’…”, debochou ainda outro, citando a antiga atração do apresentador na Globo.

Tem gente decepcionada com Márcio Garcia. Que diabos vocês tinham na cabeça pra algum dia ter tido esperança nele? — Rafael Santana (@rafael_vos) June 20, 2020

pessoas decepcionadas com Márcio Garcia por causa de um vídeo dele beijando Bolsonaro. 1. tarde demais para se decepcionar. o vídeo é de 2018. 2. Márcio Garcia estava na famigerada van do Morobloco 3. Márcio Garcia é um dos muitos que votaram 17 para acabar com a “corrupção” pic.twitter.com/cDnlovKGzd — DOUGLAS 🙌🏾 (@dodosilveira) June 20, 2020

sério que vocês não sabiam que o Márcio Garcia é bolsominion e defende o desgoverno com unhas e dentes? me poupe pic.twitter.com/KL4hH1iOS5 — Euterpe oleracea não é árvore (@warmiswarms) June 20, 2020

BREAKING NEWS: Márcio Garcia sera o novo ministro da cultura após a saída de Mário Frias. pic.twitter.com/gjDIzq46l0 — Rayara Karoline (@rayara_karoline) June 20, 2020

E Márcio Garcia mirando em ser o novo Ministro da Cultura daqui a alguns meses quando Mario Frias sair. Porque né, ninguém dura muito nesse desgoverno… faz apenas estágio de 400h no semestre pra colocar no currículo. pic.twitter.com/fHg3skJY84 — Nicolle Lagos (@NicolleLagos) June 20, 2020

Márcio Garcia sendo execrado por ter dado uma bitoca no Mijair. Que o cara é bozopata, sempre me pareceu meio óbvio. O que me surpreendeu foi a falta de higiene do sujeito. — Paulo RJ (@hospicio_brasil) June 20, 2020

Gostava mais do Márcio Garcia quando ele tava envolvido com “Gente Inocente” pic.twitter.com/Lmzhmt9hDY — sem glúten e sem leite (@1berttu) June 20, 2020

Tem mais uma do Márcio García. Após a eleição ele foi lá novamente confraternizar com o Residente. O ator, que foi também atuante na época do impeachment e foi às ruas para tirar a Dilma, não satisfeito, também ajudou a eleger o “mito”. Tristeza tamanho família.

Valeu fera! #sqn pic.twitter.com/aGXl5kdkEf — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) June 20, 2020

