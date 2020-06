Márcio Pereira recebe a benção do Progressistas e será vice de Tavares em Plácido de Castro

O assessor político Márcio Pereira, divulgou em suas redes sociais na noite de quarta-feira (24), que a aliança cogitada entre Progressistas e MDB está oficialmente fechada. Com isso, Pereira será o vice na chapa majoritária que tem como pré-candidato à Prefeitura, Francisco Tavares.

“Prego batido e ponta virada. MDB e Progressista caminham juntos em Plácido de Castro com Francisco Tavares e Márcio Pereira, pré – candidatos a prefeito e vice – prefeito, respectivamente”, declarou.

Segundo Pereira, a chapa tem a ‘chancela’ do governador Gladson Cameli, da senadora Mailza Gomes, além do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior.

O presidente municipal do MDB em Rio Branco, deputado estadual Roberto Duarte,fez questão de parabenizar a chapa construída na cidade. “Parabéns líder Márcio. Chapa fortíssima do grande líder Tavares do glorioso MDB agora com Márcio Pereira do Progressista. Rumo à vitória”, parabenizou.

