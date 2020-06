Matheus Ribeiro surpreende e anuncia casamento após trocar Globo pela Record

Conhecido nacionalmente após comandar o Jornal Nacional, onde chegou a ser notícia por conta da sua sexualidade, o jornalista Matheus Ribeiro hoje apresenta o DF Record, em Brasília, e está pronto para mudar de vida.

Até então namorando, ele agora está noivo do policial Yuri Piazzarollo e os dois já se preparam para subir ao altar em março de 2021. O relacionamento completará dois anos na data em questão e ele falou sobre o assunto com a coluna de Leo Dias.

PUBLICIDADE

“A única coisa que está definida é que será em março do ano que vem, quando completamos dois anos de relacionamento. Mas não definimos nem data e nem nada assim, só que será em março. E claro que vai ter festa!”, revelou.

“Se bobear, [a festa será] no carnaval de Salvador”, disse ainda, com fé de que a pandemia do coronavírus já terá chegado ao fim nesse período. Vale lembrar que os dois já haviam levantado rumores de noivado no último dia 12 de junho.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista posou ao lado do companheiro e escreveu a seguinte legenda: “Meu presente de hoje: um sim”. “Todos os meus ‘sim’ você merece ter! Te amo!”, respondeu Yuri nos comentários.

O clique romântico encantou os seguidores do primeiro âncora assumidamente gay do Jornal Nacional, da Globo. “Que o amor de vocês sempre se multiplique e enriqueça a vida de vocês”, desejou uma internauta.

“Estão noivos?”, quis saber outro, ao reparar que o casal utiliza uma aliança na mão direita de cada um. “Obrigado por toda a representatividade e apoio que vocês dão a nossa comunidade”, agradeceu um terceiro. “Lindos toda felicidade do mundo”, afirmou mais um.

Confira:

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários