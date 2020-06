Mazinho diz que fala de delegado é falsa, chama jornalista de “inimigo” e ataca imprensa

Após a declaração polêmica do delegado da Polícia Civil de Sena Madureira, Marcos Frank, acusando o prefeito Mazinho Serafim (MDB) de ter solicitado ao governador Gladson Cameli sua transferência para outra cidade e de ter identificado repasses ilegais a duas pessoas ligadas ao chefe do executivo municipal, Mazinho lançou uma nota neste sábado (21) negando o fala do delegado e afirmando que esta foi noticiada falsamente pelos órgãos de comunicação que expuseram o que disse publicamente o condutor das investigações.

Além da acusação, Mazinho classifica o jornalista Sorriso Show, que gravou e publicou a fala de Marcos na íntegra, como seu inimigo pessoal.

PUBLICIDADE

Na nota, o prefeito diz que as autoridades competentes pelo caso são unânimes em afirmar que não existe qualquer indício ou prova de seu envolvimento na existência de eventuais servidores fantasmas, mas esquece que em nenhum momento a imprensa fez esta afirmação e que, de fato, noticiou a descoberta de repasses ilegais a indivíduos ligados a ele.

Saiba mais:

Delegado acusa prefeito Mazinho Serafim de pedir ao governador sua transferência

“Nesse sentido, ilações, inverdades e mentiras dessa natureza – a exemplo da cometida pela YACONEWS e outros meios de comunicação, não serão admitidas e medidas jurídicas já estão sendo providenciadas”, diz um trecho.

Procurado pela reportagem do ContilNet neste domingo (21), Sorriso disse que ficou surpreso ao perceber a forma como Serafim se referiu à imprensa, negando o que disse o delegado.

“Eu não deturpei, menti ou inventei. O que fiz, como jornalista, foi noticiar o que disse o delegado. Inclusive, a entrevista com ele foi publicada na íntegra. Eu tento sempre fazer o meu trabalho da forma mais transparente possível. Não o considero meu inimigo, mas eu farei o meu trabalho, independente de qualquer ataque, respeitando os leitores que buscam informações com credibilidade. As informações são dadas como elas são. Doa quem doer. Isso faz parte do jornalismo e da democracia. Estranho muito os ataques do prefeito, apesar de concordar que ele tem o direito de se defender”, comentou.

Confira na íntegra a nota emitida pelo prefeito:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Prefeito de Sena Madureira – MAZINHO SERAFIM, vem de público RESTAURAR A VERDADE DOS FATOS, acerca de FALSAS NOTÍCIAS, veiculadas por MEIOS ELETRÔNICOS, através do YACONEWS, CONTILNET, entre outros, acerca do uso de CARGO PÚBLICO e INFLUÊNCIA POLÍTICA, com o objetivo de promover a REMOÇÃO do Delegado de Policia Civil – MARCOS FRANK, lotado nesta municipalidade, como meio de obstaculizar procedimentos que visam apurar noticia-crime de possíveis “servidores fantasmas” no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Inicialmente, esclarecemos que MAZINHO SERAFIM mantem relação de RESPEITO e CORDIALIDADE com todas as INSTITUIÇÕES constituídas, a exemplo do Tribunal de Justiça do Acre, Ministério Público do Acre, Policia Militar do Acre, Policia Civil do Acre, dentre tantas outras, inclusive mantendo CONVÊNIOS no sentido de subsidiar prestação de serviço adequado e ágil ao povo madureirense.

De igual modo se procede com a autoridade do Delegado de Policia – MARCOS FRANK, eis que em momento algum foi requerida a sua saída desse Município, haja vista possuir o reconhecimento de bons préstimos e serviços a Sena Madureira, inclusive, estando superado esse equivoco noticiado falsamente por meios inidôneos e sem credibilidade, como é o caso do YACONEWS.

Na verdade, o YACONEWS – por meio de seu interlocutor “SORRISO”, inimigo pessoal do Prefeito MAZINHO SERAFIM, no intuito de denegrir sua conduta induziu a divulgação distorcida de fatos que jamais ocorreram.

É fato que no mesmo dia em que o Prefeito MAZINHO SERAFIM tem divulgação de pesquisa apontando a liderança do eleitorado (43,1%) de Sena Madureira para a reeleição, assim como, aparece na preferência dos munícipes como Prefeito bem avaliado por sua gestão e comprometimento com a coisa pública, vêm pessoas inescrupulosas com noticias “requentadas” e sem respaldo de veracidade tentar ludibriar o povo com intuito único e exclusivo de politicagem.

Reitero total e irrestrito apoio as ações dos órgãos, colaborando no sentido de apurar eventuais desvios de conduta, inclusive, determinando providências administrativas para coibir qualquer ilegalidade na administração pública do Município.

Ressalte-se que nas apurações acerca da existência de eventuais “servidores fantasmas”, o DELEGADO DE POLICIA CIVIL e o JUIZ DE DIREITO de Sena Madureira são unânimes em afirmar QUE NÃO EXISTE QUALQUER INDICIO OU PROVA DO ENVOLVIMENTO DO PREFEITO MAZINHO SERAFIM.

Nesse sentido, ilações, inverdades e mentiras dessa natureza – a exemplo da cometida pela YACONEWS e outros meios de comunicação, não serão admitidas e medidas jurídicas já estão sendo providenciadas, a exemplo de registro de noticia-crime (Boletim de Ocorrência Policial nº 182/2020) para que assim o povo tenha certeza da idoneidade e da boa conduta do Prefeito MAZINHO SERAFIM.

Não é demais relembrar que a conduta reiterada do “SORRISO” em instigar a população com matérias que digam respeito a “servidores fantasmas” lhes é bem de seu conhecimento, vez que por esse comportamento já possui condenação em primeiro grau na Comarca de Sena Madureira.

Por fim, a NOTA PÚBLICA subscrita pela ADEPOL/AC – ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL/AC causou perplexidade e repúdio, haja vista que em nenhum momento tive direito ao contraditório/ampla defesa acerca do fato noticiado, eis que não houve qualquer ação perante autoridade, em especial, perante o governador para interferir em qualquer ato que resultasse na “transferência” de quem quer que seja, tampouco, coaduno com crimes contra a administração pública, sendo vigilante diuturnamente no combate a corrupção e a malversação do erário público.

Assim, mais uma vez reitero o meu COMPROMISSO COM O POVO, com a verdade e com a lei, razão maior de minha administração.

Sena Madureira, 20 de junho de 2020.

MAZINHO SERAFIM

Prefeito do Município de Sena Madureira/AC

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários