Médica fica ferida após perder controle de carro e bater em rotatória na Capital

A médica do Pronto Socorro de Rio Branco, AIderlane Idelfonso da Rocha, 43 anos, ficou ferida após perder o controle do próprio carro, na noite deste domingo (21), na rotatória da Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul.

Segundo informações da polícia, a médica trafegava sentido bairro-centro, mas quando tentou manobrar o carro na rotatória, acabou perdendo a direção do veículo e bateu em uma calçada, perto a um motel na Estrada da Floresta.

Por conta do acidente, a médica teve alguns ferimentos e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou ao PS em estado de saúde estável.

O local foi isolado para o trabalho da perícia de trânsito. Após os procedimentos, o veículo foi recolhido por um guincho ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

