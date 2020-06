Médica pneumologista Célia Rocha testa positivo para Covid-19; “não saia de casa para nada”

Uma das médicas mais conhecidas do Acre, a pneumologista Célia Rocha, é mais uma das vítimas do novo coronavírus. Ela disse que apesar de ter ido ao seu consultório, pela última vez, no dia 18 de março acabou contraindo o vírus.

“Estava de quarentena e não saia de casa para nada. Incrivelmente meu exame – IGg deu 23. Estou com Anticorpos para Covid 19 . Positivei sem ter sentido absolutamente nada”, disse ela.

A médica, que está bem de saúde, revelou ser assintomática, ou seja: ela contraiu o vírus e não sentiu nada. “Positivei sem ter sentido absolutamente nada . Tive Covid e fui assintomática”, disse.

Depois de receber o exame positivo do Covid-19, Célia Rocha pediu que seus familiares de sua casa também fizesse o teste.

“Depois fizemos o teste em todos de casa. Ninguém se contaminou. Não transmiti. Nem sabíamos. Graças te dou senhor. Seguirei orando por aqueles que encontram-se nos leitos dos hospitais”, disse a médica.

