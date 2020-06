Médico Thor Dantas tem alta de UTI em São Paulo e é transferido para enfermaria

Com coronavírus, ele teve piora no quadro e viajou neste domingo para tratar a doença

O médico infectologista Thor Dantas recebeu alta da unidade de terapia intensiva nesta terça-feira (9) e foi transferido para enfermaria comum de um hospital em São Paulo, informou uma amiga em seu perfil no Facebook.

Ele viajou às pressas no último domingo (7) em UTI aérea após ter piora no quadro da covid-19. Segundo a mãe do professor de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) e Uninorte, metade do seu pulmão estava comprometido.

Dantas é conhecido por prestar informações à sociedade acreana sobre a pandemia de coronavírus. Ele foi um dos maiores defensores do isolamento social para evitar a rápida disseminação da doença pelo estado. Antes de ser contaminado, ele gravava vídeos semanais para a página no Instagram da Ufac com informações e dicas sobre a pandemia.

