Membro do grupo de k-pop TST, Yohan morre aos 28 anos

Membro do grupo de k-pop TST, Yohan morreu nessa segunda-feira (16/6), segundo informações do jornal Korea JoongAng Daily, associado ao The New York Times. Kim Jung-hwan tinha 28 anos.

A família pediu que a causa da morte de Yohan não fosse revelada. O cantor completou seus 28 anos em 15 de abril.

Segundo o jornal, a KJ Music Entertainment, responsável pelo grupo, pediu que as especulações pela causa da morte e compartilhamentos de fofocas fossem cessados.

Yohan começou a carreira em 2015 na banda NOM, passando a integrar o TST logo em seguida. O grupo de k-pop lançou seu primeiro EP em 2017.

