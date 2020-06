Mesmo estilista de Lula é escolhido por Michelle Bolsonaro para mudar visual

Michelle Bolsonaro decidiu dar uma repaginada nos looks. Quem acompanha a esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais deve ter percebido uma mudança no estilo dos vestidos usados pela primeira-dama.

O estilista escolhido para dar “nova cara” ao guarda-roupa dela foi Ricardo Almeida, o mesmo que foi responsável por repaginar a imagem do ex-presidente Lula (PT).

Michelle vem aderindo a calça jeans, tênis e camiseta ou então optando por ternos mais femininos clássicos e monocromáticos, com sapatos fechados de saltos médios nos mesmos tons. Com isso, ela tem deixado as roupas estampadas de lado, aderindo aos looks mais sóbrios.

A comandante do programa Pátria Voluntária faz raras exceções, a exemplo de um tailleur (peça que era a preferida de Rosane Collor quando também ocupou o cargo) na cor cinza com padronagem xadrez, também assinado por Ricardo Almeida.

Em seu perfil no Instagram, Michelle costuma marcar a origem das peças que veste. Além de Ricardo, uma outra loja de roupas femininas está entre as preferidas da primeira-dama. Cabe ressaltar que as peças do estilista custam em média entre R$ 800, as calças e algumas camisas, e R$ 3,5 mil, os terninhos.