Michael Jordan fisga peixe de 200kg, mas fica em penúltimo em milionário torneio de pesca

Em tradicional competição realizada no estado da Carolina do Norte com premiação de R$ 16,6 milhões, ex-astro do Chicago Bulls termina em 9º e evita a lanterna por 10,5kg

Tido como o maior jogador de basquete de todos os tempos e extremamente competitivo, Michael Jordan não teve motivos para sorrir no início da semana. O ex-astro Chicago Bulls viu se encerrar o torneio de pesca do qual vinha participando desde o início do mês, e sua posição final não foi nada empolgante.

Na Carolina do Norte, ao participar do 62nd Annual Big Rock Blue Marling Fishing Tournament, um dos maiores e mais antigos torneios da modalidade nos Estados Unidos, o eterno camisa 23 foi o penúltimo colocado. A bordo de seu barco “The Catch 23” (algo como “a captura 23” em inglês), Jordan até conseguiu fisgar um Marlin Azul de 200kg. Só que esse peso só foi suficiente para evitar a lanterna por 10,5kg.

O Big Rock Blue Marling Fishing Tournament é um campeonato que tem a duração de uma semana e, além da competição em vários níveis, tem outras celebrações ligadas à pesca. O torneio de 2020 teve 204 embarcações inscritas e uma premiação no valor recorde de US$ 3,4 milhões (R$ 16,6 milhões de reais).

O “Catch 23” é uma embarcação imponente usada para navegação em alto mar. Tem 24,8 metros de comprimento e custa cerca de US$ 8 milhões (R$ 39,2 milhões).

De acordo com veículos da imprensa americana, Jordan pegou um jato particular até Beaufort, na Carolina do Norte, e passou um tempo por lá antes do início do torneio no início do mês.

Os laços de Michael Jordan com o estado são evidentes: foi lá que ele jogou basquete colegial (Laney High School) antes de uma condecorada passagem pela Universidade da Carolina do Norte, onde venceu o Campeonato Nacional em 1982.

Dois anos depois, foi draftado pelo Chicago Bulls, onde conquistou seis títulos da NBA e foi o grande protagonista de uma dinastia e se estabeleceu como o maior jogador de todos os tempos.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC — Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020

No ano passado, Michael Jordan já havia participado de um outro torneio de pesca, mas em Ocean City, em Maryland.

Looks like Michael Jordan will be participating in this week’s @bigrockfishing Tournament. #Catch23 pic.twitter.com/Mg650UeNPn — Talk of the Town (@1037WTIB) June 5, 2020

