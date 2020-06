Mike Tyson recusa US$ 18 milhões para enfrentar Wanderlei Silva em luta de boxe sem luvas

O sonho de enfrentar Mike Tyson acabou para Wanderlei Silva. Segundo o jornal “Marca”, da Espanha, a oferta da organização Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), que realiza eventos de boxe sem luvas nos EUA, que era de US$ 18 milhões (cerca de R$ 88 milhões) foi recusada pela lenda americana do boxe. Segundo o jornal, Rafael Cordeiro, que vem participando dos treinos de Tyson para o seu retorno, disse que ele não estaria se preparando para lutar sem luvas.

– Tyson está se preparando para realizar uma luta de boxe com luvas – disse o brasileiro.

PUBLICIDADE

Wanderlei Silva é uma lenda do MMA, com passagens marcantes pelo PRIDE, onde foi campeão e ficou invicto por oito anos seguidos, e pelo UFC, onde fez diversas lutas históricas e marcou época, mesmo sem conquistar o cinturão. O brasileiro revelou ter recebido (e aceitado) uma proposta de US$ 10 milhões – aproximadamente R$ 48 milhões) para enfrentar Tyson em uma luta de boxe sem luvas, e que estaria aguardando apenas o “sim” do americano, que acabou não acontecendo.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários