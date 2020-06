Moda acreana, tendências de maquiagem, música e mais na coluna da Jackie Pinheiro

E-mail: [email protected]

Instagram: @jackiepinheiroac

Facebook: Jackie Pinheiro

Andar com fé

PUBLICIDADE



Para celebrar o aniversário de 78 anos, o cantor e compositor baiano Gilberto Gil lançou no dia 26, em suas redes sociais, uma nova versão da música “Andar com fé”, gravada virtualmente com amigos, colegas e familiares. Participam da obra nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Marisa Monte, Alcione, Fernanda Montenegro, Jorge Ben, Preta Gil, Djavan, Regina Casé, Lulu Santos, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Nando Reis, Ana Carolina, Daniela Mercury, Lenine, Silva, Roberta Sá, Iza, entre outros.

Festa do Gil

Na noite do dia 26, Gil comandou uma Live para celebrar a data cantando junto com a família. “Fé Na Festa do Gil” foi o nome do show, que teve condução de Bela Gil e participação de Nara Gil (vocal), Bem Gil (guitarra) e José Gil (percussão), além de Preta Gil, que fez participação especial. O show foi transmitido direto do sítio da família, no interior do Rio de Janeiro.

Live solidária com Marcos Lessa



No dia 16, o cantor e compositor cearense Marcos Lessa realizou a Live solidária “Marcos Lessa e Convidados”, pelo YouTube. O show contou com a participação especial dos músicos Leonardo de Luna, Flávia Wenceslau, Margareth Menezes, Jaraildes da Cruz e Cássio D’Lima. Toda a arrecadação do evento foi doada para a Associação Beneficente Casa da União.

Celebração



Felicidades para o empresário Natan Dantas, que aniversariou no dia 25. Ele, que está residindo atualmente em Brasília-DF, passou o dia recebendo felicitações de amigos e familiares pelas redes sociais.

Happy day



A aniversariante do dia 25 foi a diretora teatral Jocilene Barroso, que celebrou a data em sua residência, com o esposo Arthur Dias, o filho Kayk Amorim e demais familiares. Parabéns!

Idade nova



Parabéns para a aniversariante do dia 25, Sandrinha Ruiz. A data foi celebrada em sua casa, entre familiares. Felicidades!

Luau com Chris Guto



No próximo dia 3, às 17h, o músico Chris Guto realizará uma Live no estilo luau, onde tocará seu repertório autoral e fará também alguns covers, seguido de um bom bate papo sobre o momento atual, em que a classe artística está comandando o entretenimento virtual com responsabilidade social. Na ocasião, ele celebrará também o seu aniversário. A Live será transmitida pelo canal do YouTube do seu parceiro @gifttalentoscanal. Todos lá!

B-Day



Muitos anos de vida para a queridíssima Fran Albuquerque, que celebra o seu aniversário hoje, 28, em família. Parabéns!

Aniversariante do dia



Gabriela Castro, professora da UFAC, celebra mais um ano de vida hoje, 28, juntamente com o esposo Edson Filho, os filhos Benjamin e Isabela, e familiares. Que seu dia seja bem especial!

Velinhas



Muitos anos de vida para a cabeleireira Rafisa Ganum, que ganha homenagens de familiares e amigos durante todo o dia de hoje, 26. Merece muito!

Look para o home-office



Look incrível da Farm exibido pela consultora de moda Maryllia Gabriela para a loja Iris Tavares. Ideal para o home-office e para ficar bem confortável em casa.

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

B-Day de Caterine



A aniversariante do próximo dia 1º é a querida procuradora do Estado e advanced coach Caterine Castro, que certamente passará o dia recebendo homenagens dos amigos através das redes sociais. Merece muito!

T-shirts da Made In Acre



Para quem está com saudades de um bom Piseiro, nada como uma T-shirt da Made in Acre. Em duas cores – preta e branca – elas estão fazendo o maior sucesso! Siga o Instagram da Made In Acre @usemadeinacre e acompanhe as novidades.

Parabéns!



O músico Caco Mendes, que residiu no Acre na década de 90, celebrará mais um ano de vida no dia 1º, com a família, no Rio de Janeiro. Ele está lançando o seu novo trabalho “Sou Eu” e, logo que passar o período de isolamento social, pretende vir lançar o álbum no Acre.

Entrega de medicação gratuita para idosos

Pensando na segurança, e conforto dos idosos, a Farmácia Vitória Régia lançou a campanha de entrega gratuita para pessoas com idade acima de 60 anos, em razão da pandemia. Merece aplausos! Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Boticário inova em combinação inusitada para o lançamento de novo Egeo



Nada como uma dose extra de diversão para enfrentar o dia a dia. O novo Egeo será o crush para quem tem personalidade irreverente. Ele pode entrar na vibe do seu dia ou ajudar você a encontrar a sua vibe. Partiu good vibes? Egeo Vanilla Vibe traz a doçura da baunilha artesanal combinada ao toque picante da pimenta rosa, criando assim uma fragrância oriental aditiva e sutilmente especiada. Já Egeo Spicy Vibe possui uma fragrância cheia de personalidade que combina o impacto da pimenta preta contrastando com a faceta amadeirada da baunilha defumada. Ambas as fragrâncias são veganas.

Match Esquadrão do Brilho garante até 24 horas de brilho



Efeitos do dia a dia como a exposição a altas temperaturas, radiação solar e outros agentes externos acabam danificando facilmente as cutículas dos fios, deixando o cabelo opaco. Mas Match Esquadrão do Brilho chegou para desembaraçar essa situação, garantindo 24 horas de um cabelo super brilhoso sem deixar os fios pesados ou oleosos. Com fórmula balanceada, a linha conta com shampoo, máscara, condicionador, leave in e spray finalizador, todos com textura leve.

Segredinho

Com quartzo rosa e óleo de avocado, a fórmula tem o poder de formar uma película protetora que recupera a integridade da cutícula, resultando em cabelos macios e sedosos, além de toda luminosidade instantânea com brilho saudável. O queridinho da linha? Match Spray Finalizador Brilho, com proteção anti frizz, proteção térmica e UV, é indispensável para momentos em que queremos dar um up nos fios, garantindo 70% mais brilho nas madeixas.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

Óculos solares

Duas exclusividades em óculos solares da Ótica Moderna exibidas pelos modelos e influenciadores mirins Kayk Amorim e Dudinha. Para comprar seus óculos de grau ou solares entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Made In Acre

Quem não fala “É merrrrmo!”, acreano não é! Uma das camisetas que faz mais sucesso na coleção da Made in Acre é essa quem tem essa expressão tão popular. Junto com os acessórios (bonés, tags de mala e porta-passaporte) são presentes perfeitos e companhias indispensáveis no momento das viagens. Siga o Instagram da Made In Acre @usemadeinacre e acompanhe as novidades.

Saídas de maternidade

Chegou a nova coleção de saídas de maternidade da marca DinDon na Vitória Régia Baby Kids, com cores clarinhas e também em estamparias mais coloridas para recém-nascidos. Conforto e aconchego para o seu bebê! O valor é R$ 215,90 cada. Faça seu orçamento e agende sua entrega via WhatsApp. O telefone é (68) 99202-4435.

A tendência tie-dye chega à maquiagem e já começa a se fortalecer nas redes sociais

Desde o último verão, o tie-dye se tornou uma das maiores tendências da moda. Ele estampou biquínis, acessórios, unhas e roupas ao longo da estação, e voltou no inverno colorindo moletons e peças confortáveis. Agora, a padronagem psicodélica migrou também para o universo da beleza e tomou conta das sombras, criando maquiagens divertidas e cheias de estilo. Assim como na moda, a estampa agora aparece de diferentes formas na maquiagem. Selecionamos algumas ideias inspiradoras. Olhem só!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários