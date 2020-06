Mônica Martelli convida a ativista acreana Jayce para debater o racismo no Brasil

E-mail: [email protected]

Live de Mônica Martelli com a acreana Jayce Brasil

Em apoio à luta antirracista no Brasil, o ator Paulo Gustavo cedeu, durante um mês, sua conta do Instagram para a filósofa e escritora, Djamila Ribeiro, para fomentar discussões sobre a causa racial, com a oitiva de lideranças da promoção da igualdade racial, como a socióloga acreana Jaycelene Brasil. Ele também iniciou um movimento incentivando outros artistas a fazerem o mesmo.

Nessa corrente do bem, a atriz, dramaturga, cronista e apresentadora brasileira Mônica Martelli convidou a ativista acreana Jayce para debater o racismo no Brasil, em uma live, com a pauta antirracista do lado Norte do país, que foi ao ar no dia 8. O papo pode ser visto no Feed do Instagram @monicamartelli.

As ruivas de Assis Lima

O fotógrafo Assis Lima é o fotógrafo oficial da Prefeitura de Rio Branco e sempre foi conhecido por cobrir as agendas de políticos locais e por retratar as belezas locais. Desde que conheceu a sua esposa, a modelo negra Ediane Caetano, ele conquistou um novo espaço no mercado local, atuando como fotógrafo de gestantes e de moda. O seu foco era retratar a beleza de mulheres negras, mas esse mês ele iniciou um novo projeto retratando a beleza de mulheres ruivas, que há alguns anos eram vistas como exóticas ou feias. Na foto, a bela ruiva Camila Dantas, pela sua lente!

Mais uma ruiva poderosa

A outra modelo ruiva descoberta por Assis Lima foi Raíza Guimarães. Que foto! E ele avisa que vem mais por aí.

Celebração

Felicidades para o jornalista Élson Martins, que aniversariou no dia 17. Ele passou o dia recebendo felicitações de amigos, leitores e familiares pelas redes sociais. O pioneiro do jornalismo investigativo local, ao lado de Sílvio Martinello, merece muito todo esse carinho!

Live com liderança indígena feminina

Será no dia 23 de junho, às 18h – hora Acre, a live da pesquisadora e artista Regina Maciel, com a sua convidada Antonieta Sabino Silva Sheni Kena, artesã do povo Huni kuin, da terra indígena Praia do Carapanã. O bate papo será sobre “Fronteira das Identidades “, com foco na mulher indígena no contexto urbano, a identidade ancestral e o empoderamento feminino. A live será no Facebook da Regina Maciel.

Happy day

A aniversariante do dia 19 foi a advogada e colunista jurídica do ContilNet, Samarah Motta, que celebrou a data em sua residência, entre os seus, como pede o momento.

Idade nova

Parabéns para a aniversariante de ontem, 20, Mariana Carvalho, que é a Chef de Cozinha do Natto Bistrô. A data foi celebrada em sua casa, entre familiares. Felicidades!

18 anos

O aniversariante do dia de hoje é o meu filho caçula Felipe Pinheiro, que inteira 18 anos de idade. Ele, que foi aprovado recentemente no ENEM, para o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba, aguarda o retorno às atividades escolares nas Universidades Federais do país para realizar o seu sonho. Na foto, ele comigo e sua irmã Luíza Pinheiro.

Parabéns, Arthur!

Nesta sexta-feira, 19, o médico Arthur Dias inteirou 29 anos de idade. Recém-formado pela UFAC, Arthur trabalha na área médica há seis meses, atuando hoje no HOSMAC, na UPA da Sobral e no Pronto Socorro. Filho dos professores universitários Glória Maria Dias e Manoel Coracy Sabóia, o médico ainda divide a sua jornada como membro da Cia de Teatro Expressão, em que ele participa como ator há quatro anos, juntamente com a sua esposa, a diretora teatral Jocilene Barroso e o enteado Kayk Amorim. Muitas felicidades!

Luau com Chris Guto

No próximo dia 3, às 17h, o músico Chris Guto realizará uma live no estilo luau, onde tocará seu repertório autoral e fará também alguns covers, seguido de um bom bate papo sobre o momento atual, em que a classe artística está comandando o entretenimento virtual com responsabilidade social. Na ocasião, ele celebrará também o seu aniversário. A live será transmitida pelo canal do YouTube do seu parceiro @gifttalentoscanal. Todos lá!

B-Day

Muitos anos de vida para a queridíssima baterista e publicitária Larissa Castro, que celebra o seu aniversário hoje, 21, em família. Parabéns!

Festa na Roça

Débora Shimizu, advogada cuiabana que reside no Acre, amanheceu no dia do seu aniversário – 16 – recebendo uma cesta de café de manhã. Mas as surpresas não pararam por aí. Suas filhas, Bruna e Gabriela, prepararam ainda uma festa com temática junina e uma live para os familiares que residem no Mato Grosso. Ela merece!

Velinhas

Muitos anos de vida para a minha afilhada querida Ana Isabel, que ganhou muitas homenagens, bolo e delícias encomendadas por familiares e entregues pelo Delivery em sua residência, no dia 16. Ela celebrou a data com uma live, que contou com a participação de amigos e familiares do Juruá. Merece muito!

Moda para o home-office

Duas dicas muito bacanas e confortáveis da loja Iris Tavares para o home-office. Uma proposta útil é usar bermudas e investir na produção do look, cabelos e makes da cintura para cima, nas videochamadas e videoconferências. #ficaadica

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

B-Day de Mariana

A aniversariante de ontem, 22, foi a querida figurinista e produtora acreana Mariana Braga, que celebrou a data em família e passou o dia recebendo as homenagens dos amigos através das redes sociais. Merece muito!

Nova coleção Made In Acre

Chegaram mais cores na coleção de máscaras da Made in Acre, acessório que se tornou indispensável durante o período da pandemia. São quatro cores: preta, nude, jeans e branca. Muito fofas! Segue o Instagram da Made In Acre @usemadeinacre e acompanhe as novidades.

Pinetonina para controlar o stress

Você sabia que os níveis altos de cortisol – hormônio responsável pelo estresse – influenciam a produção de colágeno pelo organismo? Isso mesmo! Entre os sintomas gerados pelo cortisol em excesso estão a queda de cabelo e a pele oleosa, entre outros. Quando há estresse crônico, a pele é diretamente afetada, perdendo o brilho, ficando mais fina e com menos elasticidade, o que contribui para o aparecimento de linhas de expressão, rugas, flacidez e manchas e para acelerar o envelhecimento. Por isso, o uso associado de BioSil™️ e Pinetonina – que aumenta a produção de colágeno e equilibra o nível de cortisol -, respectivamente, é um sucesso! Onde encontrar? Na Farmácia Vitória Régia. Telefones: (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Entrega de medicação gratuita para idosos

Pensando na segurança, e conforto dos idosos, a Farmácia Vitória Régia lançou a campanha de entrega gratuita para pessoas com idade acima de 60 anos, em razão da pandemia. Merece aplausos! Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Boticário realizou festa de São João em live especial com Dorgival Dantas

Uma das principais datas comemorativas do país e da identidade cultural brasileira, a tão esperada festa de São João ganhou um novo formato este ano. O distanciamento social pode até afastar as pessoas, mas não pode impedir a alegria de festejar em casa. Afinal, a pausa é no abraço, mas não no amor.

Para valorizar este momento tão importante, o Boticário preparou uma surpresa para os nordestinos e amantes da festividade de todo o país. Na sexta-feira (19), clientes, parceiros e amigos da marca curtiram uma live online do poeta Dorgival Dantas, uma das mais tradicionais vozes da festa que acontece entre os meses de junho e julho em todo o Brasil, pelo seu scanal no YouTube (youtube.com/dorgivaloficial).

Match Esquadrão do Brilho garante até 24 horas de brilho

Efeitos do dia a dia como a exposição a altas temperaturas, radiação solar e outros agentes externos acabam danificando facilmente as cutículas dos fios, deixando o cabelo opaco. Mas Match Esquadrão do Brilho chegou para desembaraçar essa situação, garantindo 24 horas de um cabelo super brilhoso sem deixar os fios pesados ou oleosos.

A nova linha do Boticário contém nanopartículas de quartzo rosa e óleo de avocado, selando a cutícula e deixando os fios com mais brilho. Com fórmula balanceada, a linha conta com shampoo, máscara, condicionador, leave in e spray finalizador, todos com textura leve.

Segredinho

Com quartzo rosa e óleo de avocado, a fórmula tem o poder de formar uma película protetora que recupera a integridade da cutícula, resultando em cabelos macios e sedosos, além de toda luminosidade instantânea com brilho saudável. O queridinho da linha? Match Spray Finalizador Brilho, com proteção anti frizz, proteção térmica e UV, é indispensável para momentos em que queremos dar um up nos fios, garantindo 70% mais brilho nas madeixas.

Boticário inova em combinação inusitada para o lançamento de novo Egeo

Nada como uma dose extra de diversão para enfrentar o dia a dia. O novo Egeo será o crush para quem tem personalidade irreverente. Ele pode entrar na vibe do seu dia ou ajudar você a encontrar a sua vibe. Partiu good vibes? Egeo Vanilla Vibe traz a doçura da baunilha artesanal combinada ao toque picante da pimenta rosa, criando assim uma fragrância oriental aditiva e sutilmente especiada. Já Egeo Spicy Vibe possui uma fragrância cheia de personalidade que combina o impacto da pimenta preta contrastando com a faceta amadeirada da baunilha defumada. Ambas as fragrâncias são veganas.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

Moletons estilosos e confortáveis

Já imaginou uma roupa que une estilo e conforto? O moletom faz exatamente isso – e ainda pode ser encontrado em diversos modelos e tendências de moda diferentes: tie-dye, neon, cropped, oversized… O melhor é que são excelentes opções para se usar nessa quarentena, inclusive no Home office. Confiram!

