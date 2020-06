Morre de coronavírus o músico acreano Elias Bandeira, aos 49 anos

O músico acreano Elias Bandeira, de 48 anos, foi mais uma vítima fatal do novo coronavírus nesta quarta-feira (23).

Elias era casado e morava em Juazeiro do Norte. Nas redes sociais, o acreano recebeu inúmeras homenagens com mensagens, imagens e vídeos seus cantando.

PUBLICIDADE

“Hoje perdi um grande amigo. Impossível conter as lágrimas. Que dor! Conheci Elias Bandeira, em 2018, nas caminhadas eleitorais e, nos tornamos grandes amigos. Elias era divertido e de bem com a vida. Lembro-me do nosso último encontro, o simples churrasco em frente à loja do seu filho, na estação.

Sentirei muita falta das suas brincadeiras no meu WhatsApp e Messenger. Vá com Deus, irmão. Você tens um lugar especial em meu coração”, escreveu o amigo Emilson Júnior.

“Elias Bandeira, cara simples, amigo e batalhador, mais um amigo que se foi por conta do covid, mais uma família ilutada, mais um para a estatística negra do momento que vivemos”, escreveu outra amiga.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários