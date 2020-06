Mortes por coronavírus, retorno do comércio no AC e falta de leitos de UTI; veja as mais lidas

As notícias estão nas mais variadas categorias do nosso site e repercutiram na última semana. Confira!

A nossa retrospectiva semanal está preenchida com os principais assuntos da semana para você se manter bem informado.

As notícias estão nas mais variadas categorias do nosso site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Mãe de Thor Dantas diz que ele tinha 50% do pulmão comprometido e 100% dos leitos de UTI ocupados no AC

Após ser diagnosticado com coronavírus e ter uma piora no quadro, tendo que ser enviado às pressas por UTI no ar para o estado de São Paulo, o médico Thor Dantas, que está na linha de frente do combate ao vírus no Acre, recebeu de sua mãe, Concita Maia, uma mensagem postada em suas redes sociais nesta segunda-feira (8), falando que não estava ciente da gravidade de sua situação. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Conforme mapeamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o Acre tem 75 leitos de UTI, sendo 59 para o SUS o que dá 0,71 leitos para cada 10 mil habitantes. Com uma população de 829 mil habitantes, nenhum hospital do Acre dispõe mais de nenhum leito de UTI para atender pacientes acometidos pelo novo coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Reabertura do comércio no Acre e Governo convoca quase 200 aprovados em processo seletivo da Saúde

Durante a coletiva de imprensa concedida na tarde desta terça-feira (9), o governador Gladson Cameli (Progressista) voltou a falar da reabertura gradual do comércio. Segundo ele, se faz necessário olhar para os dois lados, porém, a reabertura irá acontecer com regras sanitárias rígidas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Saúde e de Planejamento e Gestão, publicou a convocação de novos profissionais para atuar na ampliação das ações de saúde relacionadas à Covid-19. Na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 9, consta a lista dos convocados e os endereços para a entrega de documentos e assinatura do contrato. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

PF acusado de matar a filha de 2 meses e sua mãe viram réus e Gladson garante que não atrasará salários

O policial federal Dheymerson Cavalcante dos Santos e, a mãe dele, Maria Gorete Cavalcante, viraram réus no processo que apura a morte da criança Maria Cecília Pinheiro. A decisão é do juiz Alesson Brás, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Não trabalho com a possibilidade de atrasar salários durante a crise do coronavírus”, disse o governador Gladson Cameli. A declaração foi dada em coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco, durante nomeação de quase 70 aprovados em concurso público da Polícia Civil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Gladson deve vetar projeto que autorizava reabertura de igrejas no AC e criminosos sequestram casal e executam homem a tiros em Rio Branco

Informações extraoficiais vindas do Palácio Rio Branco e divulgadas em sites locais, dão conta que o projeto de lei aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na quarta-feira (3), que previa a abertura de templos religiosos com limite de público de 30%, foi vetado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos, foi morto com 8 tiros, na tarde desta quinta-feira (11), no Ramal do Polo Geraldo Flemeng, na região do Calafate, em Rio Branco. De acordo com a polícia, a vítima estava em liberdade condicional. Ele e a esposa foram vítimas de um sequestro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Aulas nas escolas do AC devem retornar a partir de setembro e Acre registra nove mortes por coronavírus e 204 novos casos nas últimas 24h

Em entrevista à rede nacional CNN, na manhã desta sexta-feira (12), o governador Gladson Cameli (Progressista) disse que concorda com a recomendação do Ministério Público Estadual sobre adotar medidas mais rígidas de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra nesta sexta-feira, 12, mais 204 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Desse modo, o número de casos positivos subiu de 9.091 para 9.295. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

