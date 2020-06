Moto bate em caminhonete e motociclista vai parar no PS da capital

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) também estiveram no local

O motociclista Elton Chaves do Nascimento, 33 anos, foi vítima de um acidente de trânsito, na noite desse sábado (20), no Bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a motocicleta da vítima e uma caminhonete acabaram se chocando na Travessa Havaí. As causas do acidente são desconhecidas pelas autoridades.

PUBLICIDADE

Após a colisão, o motorista parou o carro poucos metros a frente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Pronto-socorro de Rio Branco, possivelmente com a clavícula quebrada e com várias escoriações espalhadas pelo corpo. O estado de saúde do homem é estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os devidos procedimentos serem realizados, um boletim de ocorrência foi confeccionado para que ficasse registrado o acidente.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários