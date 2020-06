MPF acompanha ações do Ifac e Ufac contra a discriminação racial

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento para acompanhar as ações desenvolvidas pelas Instituições Federais de Ensino (IFES) no Acre – Universidade Federal do Acre (Ufac) e Instituto Federal de Educação do Acre (Ifac). A ação faz parte de uma ação coordenada do Grupo de Trabalho enfrentamento ao racismo, criado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e que tem atuação em todos os estados.

No Acre, o responsável pelo acompanhamento é o procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, que enviou ofícios à Ufac e ao Ifac pedindo informações sobre o cumprimento das determinações das Lei 10.639/2003 e 11.645/2008.

A legislação citada por Lucas Dias torna obrigatório, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o estudo da história e cultura afro- brasileira e indígena.

Levantamento realizado pela PFDC revelou baixa adesão das IFES no Brasil à obrigatoriedade da oferta da disciplina “Educação para as Relações Étnico- Raciais”, sendo esta uma das deficiências que o procedimento visa sanar.

Brazil Confirmados 719,449 +8,562 (24h) Mortes 37,840 +528 (24h) Recuperados 325,602 45.26% Ativos 356,007 49.48%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários