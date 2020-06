Mulher tem pescoço cortado por linha de cerol ao trafegar em moto no Santa Inês

Priscila Alves de Oliveira, de 33 anos, foi ferida com uma linha de cerol na tarde desta segunda-feira (22), quando trafegava de motocicleta pela Rua Santa Inês, no bairro Santa Inês.

A vítima teve um corte no pescoço e perdeu muito sangue. Ela foi socorrida por moradores do local que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu).

A viatura 01 de suporte avançado foi enviada para o local e encaminhou a vítima parta o Pronto Socorro de Rio Branco e seu estado de saúde é considerado estável.

Este é o segundo acidente do tipo registrado em pouco mais de uma semana. No dia 12 de junho, uma outra mulher levou 10 pontos no pescoço quando, também de moto, voltava do trabalho e foi atingida por uma linha com cerol.

