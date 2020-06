Na FIEAC, Gladson sinaliza apoio à reabertura das atividades comerciais

Setores econômicos do estado serão flexibilizados a partir do dia 16, observando orientações da OMS

Em uma visita institucional à Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), nesta terça-feira, 9 de junho, o governador Gladson Cameli garantiu ao presidente José Adriano e sua diretoria que, a partir do próximo dia 16, as atividades econômicas do estado serão flexibilizadas. Representando a voz do empresariado acreano, esta foi a primeira pergunta que o empresário fez a Gladson assim que se iniciou o encontro, obtendo resposta positiva.

“Nem vocês aguentam essa situação e nem nós. Estamos vendo as normas para começar a flexibilizar as atividades, já que estaremos inaugurando novos leitos com o Hospital de Campanha. Então, iremos monitorar como será o comportamento nesse período de reabertura e espero contar com a ajuda de vocês”, declarou Cameli.

Também foram discutidos na reunião outros temas, como as modalidades de licitações que estão sendo realizadas pelo Estado e outros projetos para o futuro do setor industrial. “Queremos agregar o máximo possível de empresas locais e, assim, multiplicar o número de empregos diretos. Além disso, com o senador Márcio Bittar sendo relator do Orçamento 2021, temos uma grande oportunidade de contribuir com essa interação para impulsionar a economia do Acre”, finalizou o presidente da FIEAC.

