Na linha de frente: enfermeiros contra o novo coronavírus

Em dezembro de 2019, o mundo conheceu o novo coronavírus, da cidade chinesa de Wuhan para o mundo. No início eram 400 casos e hoje são mais de 8 milhões no globo. A pandemia reforçou o quão imprescindível é o profissional de saúde, com um destaque especial para os enfermeiros, que diariamente lidam com pessoas infectadas.

Pensando nisso, o Centro Universitário Uninorte quis evidenciar o trabalho dos enfermeiros por meio das experiências de Anthagoras Dantas, profissional formado pela instituição e que diariamente lida com pessoas doentes. Sobre a prática, Dantas conta: “Estamos vivenciando um momento muito tenso e crítico no que diz respeito à pandemia, todos os dias são muito desafiadores para nós profissionais que estamos atuando na linha de frente. Nos sentimos honrados em poder contribuir nesse momento, e ao mesmo tempo inseguros por não saber ao certo o que ainda está por vir. Todo dia tem sido um recomeço, onde, antes de ‘entrar em cena’, precisamos sentar-nos um pouco, respirar e nos agarrar a fé de que dias melhores virão”.

Ainda segundo o profissional, neste momento todos da classe trabalham diretamente com pessoas infectadas. “Os doentes estão em nossas unidades, em nossas comunidades, e hoje, além de tentar fazer com que as pessoas não adoeçam, precisamos acompanhar nossos pacientes que estão acometidos pela Covid-19. Além do atendimento na unidade de saúde, realizamos o atendimento e monitoramento das pessoas de nossa comunidade por meio de visitas domiciliares e teleatendimentos”, acrescenta.

Além da rotina de atendimentos, Dantas também é preceptor de estágio supervisionado e supervisor do programa “O Brasil Conta Comigo”, do Ministério da Saúde. “Estou acompanhando acadêmicos de Enfermagem da Uninorte e da Ufac que foram selecionados para o programa. Atualmente estamos realizando a testagem rápida para Covid-19 dos servidores da saúde”, diz.

Os enfermeiros são símbolo de sacrifício pessoal e compromisso com a sociedade. Desde que a pandemia iniciou, mais de 4 mil foram infectados. Ainda segundo Dantas, ao fim de todo expediente, o sentimento de gratidão a Deus é o que prevalece. “Gratidão por mais um dia concluído com segurança e satisfação por poder estar contribuindo nesse momento tão difícil”, finaliza.

