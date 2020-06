Na véspera de Bangu x Flamengo, Ferj lança novo protocolo para retorno do futebol

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (@FFERJ) dentro do previsto no Protocolo #JogoSeguro, realizou testes de COVID 19 em 12 árbitros e em 12 policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios.#JogoSeguro #JuntosVamosVencer pic.twitter.com/xbvml8173d

— Campeonato Carioca (@campcarioca) June 17, 2020