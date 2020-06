“Não faria essa trairagem com Zamora”, diz Valério sobre retirada de pré-candidatura

Sobre o conflito gerado no Partido Social Liberal (PSL), no Diretório Estadual, em relação à possível entrada do vice-governador Major Rocha, sem o consentimento dos integrantes, o presidente Pedro Valério disse em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta sexta-feira (27), que não deixará de apoiar o pré-candidato da sigla, Fernando Zamora, para fazer campanha para o cabeça do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB), Minoru Kinpara.

“Se ele viesse pra cá [Rocha] teríamos que abrir mão da candidatura à Prefeitura de Rio Branco, que para ele é a joia principal da coroa. Eu expliquei pra ele que era impossível isso acontecer. O Zamora, que eu devoto muito respeito e consideração, é um homem respeitoso e digno e vem dando a vida por isso. Eu jamais vou cometer uma trairagem dessa com ele”, disse.

Valério explicou também que Rocha insistiu na retirada da pré-candidatura e disse ainda que o vice-governador defendeu não ser ser o ato uma ofensa a Zamora, já que também era seu amigo.

“Ele me disse: “Ah, o Zamora também é meu amigo”. Eu respondi: “É seu amigo e o senhor quer fazer isso?””, questionou.

O presidente do diretório teria afirmado, após a conversa com Rocha, que conversaria com Zamora sobre esse pedido e delegaria a ele a decisão sobre retirada de nome da disputa.

“Eu falei que conversaria com o Zamora sobre retirar o nome dele da disputa. Ele que deveria decidir. Mas eu achei estranho aquele posicionamento do Rocha, que disse que manteria as candidaturas no interior, mas queria a retirada do nome do Zamora”, finalizou.

Durante toda a entrevista, Pedro defendeu por inúmeras vezes que Rocha não é bem-vindo no PSL, baseando-se na rejeição unânime entre os mais de 200 membros do partido.

