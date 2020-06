NASA mostra célula humana coberta pelo coronavírus

A NASA tem um site chamado Astronomy Picture of the Day (APOD), no qual destaca uma imagem astronômica por dia. Geralmente, é uma foto de algum objeto cósmico – galáxias, estrelas, cometas, nebulosas, entre outros -, com a explicação de um astrônomo profissional sobre ela.

Dessa vez, um dos destaques é histórico. A NASA selecionou uma imagem que não tem relação alguma com a astronomia: uma foto em alta resolução de uma célula humana sob ataque do novo coronavírus (SARS-CoV-2), a ameaça que mudou o modo de vida da nossa civilização ao redor do globo.

Esta imagem é histórica no site APOD porque não se trata de algo relacionado à astronomia, nem a registros de grandes eventos. Pelo contrário, é uma imagem microscópica – o vírus que colocou a humanidade em confinamento em todas as regiões do planeta.

Em todo o planeta Terra, o modo de vida dos seres humanos foi alterado. Medidas de distanciamento social foram tomadas e, agora, é necessário viver de um modo pouco natural, considerando o modo com que evoluímos ao longo das eras – somos seres sociais, necessitados de contato e aproximação, e agora precisamos nos adaptar ao distanciamento até que uma vacina seja criada.

O novo coronavírus (SARS-CoV2), que nos causa uma doença conhecida como COVID-19, é especializado em reprogramar as células de seres humanos baseados em DNA e transformá-las em “zumbis” que fabricam e liberam cópias de si mesmas. Na imagem em altíssima resolução, uma célula humana está coberta por inúmeros vírus (laranja).

Imagem: NIAID

