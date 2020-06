Nebulosa Laguna- foto mostra ‘berçário de estrelas’

No centro da imagem, há pelo menos duas nuvens em forma de funil, cada uma com cerca de meio ano-luz de comprimento

A Nebulosa Laguna é uma gigantesca nuvem localizada na constelação de Sagitário, com um centro formado por um “berçário” de estrelas espetacular. No centro da imagem, há pelo menos duas nuvens em forma de funil, cada uma com cerca de meio ano-luz de comprimento. Elas são formadas por ventos estelares e pela intensa luz das estrelas que nascem por ali.

Ainda nessa região central, a estrela Herschel 36, ilumina a área com seu brilho extremo, enquanto outras estrelas jovens são escondidas por vastas colunas de poeira. À medida que a energia dessas estrelas entra na nuvem de poeira e gás, podem ocorrer grandes diferenças de temperatura nas regiões adjacentes, gerando ventos que acabam por criar esses formatos de funil nas nuvens.

A nebulosa, localizada a cerca de 5000 anos-luz de distância, foi descoberta pelo astrônomo italiano Giovanni Battista Hodierna antes de 1654, e pode ser vista com um bom par de binóculos. Esta imagem, com cerca de 15 anos-luz de comprimento, apresenta duas cores detectadas pelo Telescópio Espacial Hubble que foram então processadas por Diego Gravinese.

