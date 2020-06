Neymar mostra Mbappé fazendo teste de Covid-19 no PSG: “Não é que voltamos mesmo”

O craque postou o vídeo em que seu companheiro no time francês aparece sem camisa, sendo testado

Neymar voltou a campo. Pelo menos, nos treinos do Paris Saint-Germain. O jogador brasileiro reencontrou nesta terça-feira seus companheiros de clube e mostrou Mbappé fazendo teste para Covid-19 no primeiro dia de treinamento, após o longo período de ausência por causa da pandemia do coronavírus.

O craque postou o vídeo em que seu companheiro no time francês aparece sem camisa, sendo testado. “Agora é sua vez”, escreveu o atacante em inglês.

Logo na publicação seguinte, após o primeiro dia de treinamento no Parc des Princes, em Paris, Neymar aparece suado numa foto e diz: “Não é que voltamos mesmo”.

