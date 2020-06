Nível do Rio Acre chega a 2,62 metros e possível seca preocupa autoridades

O nível do Rio Acre na capital chegou a 2,62 metros nesta segunda-feira (22), segundo medição do Corpo de Bombeiros. O órgão já esperava profundidade semelhante para esses dias devido a uma tendência de decréscimo diário entre 20 a 40 centímetros desde o início do mês.

A diminuição das chuvas na região pode deixar o manancial ainda mais raso nas próximas semanas não apenas em Rio Branco, mas em todas as cidades banhados pelo rio.

O baixo nível preocupa população e autoridades por conta de possíveis problemas no abastecimento de água.

