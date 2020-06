No AC, quase 30% das pessoas que morreram por coronavírus não tinham comorbidades

Embora a maioria dos casos de morte por coronavírus envolva pessoas com comorbidades (doenças associadas) no Acre, no restante do Brasil e em todo o mundo, a taxa de pessoas falecidas por conta da doença sem qualquer outro diagnóstico é preocupante.

De acordo com um levantamento feito pelo Laboratório Charles Mérieux, em Rio Branco, das 289 pessoas que morreram em todo estado pelo vírus, 72% tinham comorbidades, mas os 28% restantes, não.

Isso torna ainda mais forte a ideia de que pessoas que não se enquadram em grupo de risco, pelos inúmeros quadros clínicos listados pelos especialistas, também podem morrer.

Os dados mostram ainda que a faixa etária que mais tem mortes registradas é a de 70 a 79 anos e a maioria (62%), são homens.

