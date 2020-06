No AC, deputado quer que professores façam testes para Covid-19 antes do retorno das aulas

Viga destacou em seu pronunciamento que o projeto é preventivo e deve ser feito para não haver uma catástrofe no retorno as aulas

Durante sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (17), o deputado estadual Chico Viga fez uso do seu tempo no grande expediente para apresentar um projeto que visa realizar testes de Covid-19 em professores e membros das instituições de ensino público, antes do retorno as atividades em setembro, conforme anunciado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).

“Levando em conta que as escolas vão retornar em setembro. Os professores e demais membros, deverão fazer medidas de prevenção para contagio. Deve ser realizado testes de covid-19!, explicou.

Viga destacou em seu pronunciamento que o projeto é preventivo e deve ser feito para não haver uma catástrofe no retorno as aulas. “O objetivo é evitar propagação do vírus. A Sesacre deverá regular para o funcionamento. Temos tempo suficiente para realizar os testes antes do reinicio das aulas”, argumentou.

