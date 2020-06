No AC inscrições para concurso do Ibama com quase 900 vagas vão até essa sexta

Terminam nesta sexta-feira (26) as inscrições para os acreanos que desejam atuar no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As oportunidades são para chefes de esquadrão, chefes de brigada, brigadistas e supervisores que irão atuar em brigadas de incêndio.

De acordo com a instituição, a remuneração inicial chega a R$ 4 mil. Os contratos terão duração de seis meses, podendo ser prorrogados até o limite de dois anos. As vagas do processo seletivo Prevfogo Ibama serão distribuídas para o Distrito Federal e para os estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Ceará,Goiás, , Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Rio de Janeiro, Piauí e Rondônia.

Mais informações você pode conferir no edital: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/editais-e-convites/editais-de-contratacao-de-brigadas-federais-de-incendio

