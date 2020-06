No Acre, 16 jovens com menos de 30 anos estão internados com coronavírus

Das 235 pessoas internadas com coronavírus no Acre pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 16 são jovens com menos de 30 anos. As informações são desta sexta-feira (19) e foram confirmadas à reportagem pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Quatro são crianças menores de 10 anos de idade. Outros cinco possuem entre 10 e 19 anos. Sete estão na faixa etária dos 20.

Não se sabe se algum desses pacientes ocupam leito de unidade de terapia intensiva (UTI), mas a tendência é que pessoas jovens tenham menores complicações para covid-19.

Vinte e cinco pacientes entre 30 e 39 anos encontram-se internados. O mesmo número compreende pessoas na faixa etária dos 40.

Chama atenção o fato de que o total de internados na casa dos 50 é maior que a dos 60 anos, com 56 e 40 pacientes, respectivamente. O grupo etário com maior número de internações é o de 70 para cima, com 70 pessoas.

