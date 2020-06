No Acre, quase 5 mil pessoas já receberam alta e estão curadas do coronavírus

O coronavírus já atinge 9.091 pessoas no Acre, conforme o boletim Desta quinta

Nesta quinta-feira (11), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) comunicou a recuperação de mais 162 pacientes que foram diagnosticados com coronavírus no Acre.

O total de curados no estado salta de 4.612 para 4.775 pessoas que receberam alta médica e estão sem a presença do vírus no organismo.

O coronavírus já atinge 9.091 pessoas no Acre, conforme o boletim divulgado nesta quinta. 4.473 (49,2%) casos são do sexo masculino e 4.618 (50,8%) do sexo feminino, quanto à faixa etária dos casos confirmados, a maior proporção encontra-se entre 30 a 39 anos em ambos os sexos

A maior parte dos casos positivos estão evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação.

Entretanto, 245 óbitos foram registrados no Estado, o muncípio de Rio Branco apresentou o maior número, 179 óbitos. O Acre apresenta uma letalidade de 2,7%, sendo que a maior letalidade do Estado verifica-se no município de Rodrigues Alves.

Em relação aos óbitos pode-se observar que 66,9% (164 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos. De acordo com o sexo, 154 (62,9%) óbitos ocorreram no sexo masculino e 91 (37,1%) no sexo feminino. Dentre os 245 óbitos, 173 (70,6%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 72 (29,4%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

Com informações do Boletim Epidemiológico da Sesacre.

