No Acre, três em cada quatro cidades já registram mortes por coronavírus

A pandemia de coronavírus avança pelo Estado com velocidade. Em menos de três meses de epidemia, todos os municípios já têm casos confirmados e 77% deles já registram óbitos. Apenas Manuel Urbano e as isoladas Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus não possuem vítimas fatais pela covid-19, que já matou mais de 160 acreanos.

Entre as 17 cidades com óbitos, Rio Branco lidera a lista, com 129 casos. Cruzeiro do Sul aparece em seguida, com 11 mortes. Porto Acre segue o ranking, com quatro vítimas fatais. Plácido de Castro e Tarauacá têm três óbitos, cada uma.

Assis Brasil, Brasileia e Bujari têm dois casos, cada. Entre as cidades com apenas uma notificação de morte está Acrelândia, Capixaba, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Feijó, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri.

Dessas mortes, 30% não apresentavam comorbidades. A maioria (111) das vítimas possuíam mais de 60 anos.

