No presídio de Sena, dois detentos testam positivo para a Covid-19

Dois reeducandos que cumprem penas no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, testaram positivo para a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Um deles é natural de Rio Branco e no momento encontra-se internado no Hospital de campanha.

O outro apenado é de Sena Madureira e está isolado em uma cela do presídio. A confirmação foi dada na manhã desta segunda-feira (15) pelo Diretor da unidade.

Segundo ele, mesmo diante de todas as medidas adotadas de caráter preventivo, surgiram os primeiros casos. “Apesar disso, queremos tranquilizar principalmente os familiares dos reeducandos. Temos uma equipe de monitoramento, sendo que qualquer caso suspeito é encaminhado imediatamente para o Hospital. Passamos o feriado dentro do presídio, trabalhando, acompanhando de perto cada situação”, enfatizou.

Outro dado preocupante está relacionado aos próprios policiais penais. Até agora, 26 deles que trabalham no presídio de Sena testaram positivo para a doença.

