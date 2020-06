Novo surto do vírus ebola é declarado pela Organização Mundial da Saúde

Um novo surto de ebola foi declarado, nesta segunda-feira (1º), na República Democrática do Congo (RDC), informou a Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo o governo, 6 casos da doença, que incluem 4 mortes, já foram detectados.

Os novos casos estão ocorrendo em Mbandaka, na província de Équateur, no oeste da RDC. O país, que fica no centro da África, também enfrenta a pandemia de Covid-19 e o maior surto de sarampo do mundo. Outro surto de ebola, anterior, está em fase final no leste do país, segundo a OMS.

“Isso é um lembrete de que a Covid-19 não é a única ameaça de saúde que as pessoas enfrentam”, declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Apesar de muito da nossa atenção estar na pandemia, a OMS continua a monitorar e responder a muitas outras emergências de saúde”.

Mbandaka também teve outro surto de ebola, o nono do país, de maio a julho de 2018, que matou 33 pessoas. Com o anúncio desta segunda-feira, este passa a ser o décimo primeiro surto de ebola na RDC desde que o vírus foi descoberto lá, em 1976.

“Está acontecendo em um momento desafiador, mas a OMS trabalhou nos últimos dois anos com as autoridades de saúde, o CDC da África e outros parceiros para fortalecer a capacidade nacional de responder a surtos”, disse a médica Matshidiso Moeti, diretora regional da OMS para a África.

“Para reforçar a liderança local, a OMS planeja enviar uma equipe para apoiar o aumento da resposta. Dada a proximidade deste novo surto a rotas de transporte movimentadas e países vizinhos vulneráveis, devemos agir rapidamente”, completou Moeti.

A região onde está ocorrendo o surto é próxima da fronteira com a República do Congo (também conhecida como Congo-Brazzaville, ou, simplesmente, Congo). Segundo a OMS, é esperado que a RDC tenha surtos de ebola, dada a existência do vírus em animais em muitas partes do país.

Entre 2013 e 2016, uma epidemia de ebola no oeste africano (principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa) matou 11,3 mil pessoas.

Covid-19 e sarampo

Até esta segunda-feira (1º), a República Democrática do Congo tinha 3.048 casos de Covid-19 reportados à OMS, e 71 mortes pela doença.

Ainda segundo dados da organização, desde 2019, 369.520 casos de sarampo e 6.779 mortes pela doença foram registrados na República Democrática do Congo.

