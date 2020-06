Número de casos volta a subir e AC ultrapassa 10 mil infectados por coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 232 novos casos de coronavírus nesta terça-feira, 16. Desse modo, o número de infectados saltou de 9.771 para 10.003 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 23.269 notificações de infecção por coronavírus, sendo que, 13.036 casos foram descartados e 230 amostras seguem aguardando análise laboratorial. Ainda, 5.383 pessoas receberam alta médica da Covid-19.

PUBLICIDADE

A Sesacre também registra mais 6 óbitos por Covid-19. Porém, até o momento, só há informações sobre 5 deles: 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 46 e 80 anos, residentes em Rio Branco e Rodrigues Alves.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários