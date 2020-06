Obras do Shopping Popular de Rio Branco serão entregues em agosto

Quase 90% da construção já está executada, faltando apenas a conclusão do acabamento

Com 90% da construção executada, o Shopping Popular de Rio Branco deverá ser entregue aos comerciantes em agosto, informou a prefeitura de Rio Branco. A prefeita Socorro Neri fez, na manhã desta terça-feira (23), vistoria nas obras e informou que os trabalhos seguem em ritmo acelerado.

“Acreditamos que até agosto seja possível que as lojas também já estejam equipadas, organizadas, os mais de 450 lojistas vão estar se organizando para montar suas lojas de modo que, com a conclusão da obra, nós já tenhamos condições de fazer a entrega para a população de Rio Branco”, disse.

PUBLICIDADE

Para a finalização das obras faltaria apenas a conclusão do acabamento. Além disso, o entorno do shopping ganhará revitalização urbanística e paisagística, com direito à acessibilidade.

O Shopping Popular é construído com recursos da ordem de R$ 20,7 milhões, sendo que R$ 18,5 milhões já foram aplicados. A área tem mais de 18 mil metros quadrados, 10 mil deles de área construída. Serão três pisos com 425 boxes comuns e sete salas âncoras.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários