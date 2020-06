ONU comemora entrega de equipamentos de proteção individual a hospitais do Acre

A compra foi realizada com recursos provenientes da atuação do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre

O UNOPS, organismo de infraestrutura, compras e gestão de projetos das Nações Unidas entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ao estado do Acre na última semana para combate à COVID-19.

“Na região atendida vive a maior população indígena do estado. Foram entregues 21 mil máscaras N95, 14 mil máscaras cirúrgicas, 5 mil toucas e 300 óculos de proteção para os hospitais Dr. Sansão Gomes e Hospital Geral de Feijó, das cidades de Tarauacá e Feijó”, comemorou as Nações Unidas em seu site oficial.

A compra foi realizada com recursos provenientes da atuação do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre, em ações civis públicas na Justiça do Trabalho e termos de ajuste de conduta firmados extrajudicialmente. A ação faz parte de uma série de atuações conjuntas entre o UNOPS, MPT e TRT para apoiar a resposta à COVID-19, na região.

