Operação é realizada no Chandless para combater crimes ambientais

Um homem foi preso em flagrante no Parque Estadual Chandless, durante operação de combate a crimes ambientais deflagrada pelo governo em todas as unidades de conservação estaduais no Acre. O fato ocorreu no último fim de semana, na Colocação Papaial, município de Manoel Urbano.

A denúncia foi feita por moradores locais e, ao chegar à casa do acusado, os policiais encontraram duas espingardas de calibre 32 sem documentos, animais silvestres mortos, entre eles três antas, um veado, um mutum, um couro de onça vermelha e dois couros de onça pintada, além de quatro jabutis vivos.

O acusado não estava em casa e, após 10 minutos de buscas ao longo do Rio Chandless, foi encontrado com uma espingarda calibre 36, também sem documento e um macaco-aranha morto. O homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano.

O comandante do BPA, major Kleison Albuquerque, destacou que diante das evidências ficou constatado que os animais não foram abatidos para consumo próprio ou da família: “Tinha fins de comercialização. O próprio acusado falou que o objetivo era vender em Manoel Urbano e que já fazia isso há algum tempo”.

De acordo com o relato registrado pelos policiais no Boletim de Ocorrência, os quatro jabutis foram soltos na natureza, como prevê o artigo 25 da Lei 9.605. As ações foram fotografadas e acompanhadas pela fiscal do Imac, Francislane Paulino, e pelo gestor do Parque Estadual Chandless, Ricardo Plácido.

A fiscalização ambiental segue em andamento na região e conta com equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Acre (PMAC)