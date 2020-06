Pacientes com coronavírus ocupam 92% dos leitos de UTI e enfermaria no AC, diz deputado

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), usou a tribuna virtual nesta quarta-feira (24), para dizer que o Acre está com 92% dos leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados por pacientes acometidos pela doença do novo Coronavírus.

“Recebi a informação da saúde na data de hoje, que cerca de 92% dos leitos estão ocupados, isso é preocupante. O Acre tem a 2° em leitos de ocupação do pais”, declarou.

Diniz relatou que o Acre deverá receber cerca de 25 mil testes rápidos, porém, ele não demostrou confiabilidade. “Infelizmente eles não são confiáveis, as pessoas as vezes estão com a doença mas testam negativos. No entanto, temos que agir”, argumentou.

