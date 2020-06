“Se isolamento for levado na brincadeira, pandemia vai durar mais uma década no AC”, diz padre

Padre, que já se mostrou a favor do isolamento social em outras ocasiões, usou seu perfil no Facebook para falar

O padre Massimo Lombardi, uma das autoridades religiosas mais respeitadas e queridas do Acre, usou seu perfil nas redes sociais para reiterar a importância do isolamento social para prevenir a disseminação do novo coronavírus.

Em seu perfil no Facebook, o padre disse que, se continuar dessa forma – em termos de importância – o vírus pode permanecer por mais uma década no Acre. “Digo chorando: Se o isolamento social for levado assim na brincadeira. A pandemia vai ficar no Acre por mais uma década.”

Somente no Acre, já são mais de 11 mil infectados.

