PagSeguro abre mais de 100 vagas para trabalho home office

Nesta semana, aPagSeguroPagBank divulgou a abertura 150 vagas visando a admissão de novos funcionários para trabalho home office. De acordo com o site da empresa, os contratados devem saber trabalhar em equipe e terem noção de programação. Além disso, espera-se que sejam pessoas dinâmicas que saibam trabalhar em equipe e sob pressão.

Os cargos oferecidos abrangem a cidade de São Paulo e são voltados para profissionais da área de tecnologia e computação.Considerando o atual estado de emergência por causa da covid-19 e da quarentena, quem for admitido fará o serviço pela internet em plataforma on-line. Os novos funcionários trabalharão direto de casa.

Quais são os cargos da PagSeguro

Uma das exigências das vagas é a graduação em Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou áreas similares. De acordo com o site da PagSeguro, são atribuições dos cargos:

Agile Master Sênior

Apresentar condutas ágeis à equipe e ensinar a trabalhar usando essas práticas;

Realizar as reuniões de planejamento, diária, refinamento, de estimativa, de review e de retrospectiva;

Aumentar o valor do trabalho feito pela equipe;

Participar das decisões da equipee influenciá-las baseado nas métricas de produtividade, qualidade e eficácia do trabalho;

Deixar claro para a equipe todas as informações e resultados das atividades;

Encorajar a equipe a continuar melhorando;

Apoiar a criação de itens do backlog de forma clara e concisa;

Capacitar os membros das equipes para entender erros e acertos por meio de indicadores de desempenho.

Engenheiro de Software

Analisar, discutir e definir arquitetura de sistemas, bem como propor melhorias e alternativas;

Criar soluções para nossa plataforma de microsserviços;

Trabalhar com técnicas e ferramentas de automação de testes;

Desenvolver automação de soluções;

Se envolver em pesquisas e implantação de novas tecnologias;

Acompanhar o ambiente e desenvolver ações que garantam estabilidade;

Manter uma boa comunicação com a equipe;

Integrarferramentas de outras áreas;

Criar maneiras de usar recursos de forma consciente.

Engenheiro de Dados

Elaborar soluções com grandes volumes de dados;

Cooperar para o crescimento da Plataforma Analítica, com foco em Self-Service Analytics e ferramental Big Data;

Desenvolver modelos de dados analíticos e indicadores, bem como desenho e desenvolvimento de ETL;

Promover políticas de segurança para acesso aos dados;

Garantir que técnicas de automação sejam usadas para prover, configurar e monitorar os ambientes analíticos;

Administrar e participar da entrega de dados e análises para usuários;

Dominar modelos e regras de negócio que garantam a governança da informação;

Manter indicadores de disponibilidade e processamentos de dados atualizados;

avaliar e consertar possíveis problemas na execução de cargas de dados.

Como conseguir uma vaga na PagSeguro

Para pleitear uma das 150 vagas da empresa, primeiramente, é preciso entrar no site da PagSeguro. Então, clicar em “veja todas as vagas”. Assim que a nova página abrir, encontre a função na qual você pretende trabalhar e clique novamente no link. Por fim, é sóclicar no botão azul “Candidatar-se para a vaga” e se inscrever.

Além de todas essas ofertas, também estão abertas oportunidades para compor o Banco de Talentos. Ou seja, se você é de outra área de atuação, também pode participar da seleção. Dessa forma, quando abrir uma vaga que se encaixe no seu perfil, você poderá ser chamado.

Brazil Confirmados 519,704 +4,855 (24h) Mortes 29,534 +220 (24h) Recuperados 206,555 39.74% Ativos 283,615 54.57%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários