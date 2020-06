Pai de policial que se ajoelhou em hospital pedindo UTI morre com coronavírus na Capital

O aposentado Cornélio Souza, de 90 anos, morreu na noite de quarta-feira (24), no Pronto Socorro de Rio Branco vítima de Covid-19.

Seu Cornélio estava internado há vários dias e, o quadro clínico agravou-se muito. No último dia 16, o filho do aposentado, o policial penal Francisco Evangelista chegou a se ajoelhar em frente a UPA do Segundo Distrito para pedir uma vaga na UTI para seu genitor.

PUBLICIDADE

Na quarta-feira, oito dias depois, o leito na Unidade de Terapia Intensiva foi disponibilizado. Mas devido ao seu estado grave, seu Cornélio não tinha condições de ser transferido. A morte do aposentado foi comunicada pelo filho na manhã desta quinta-feira (25). O enterro foi realizado as 10h30 da manhã, no cemitério Morada da Paz, que fica na região do Calafate.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários