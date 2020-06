Palmeiras realiza live solidária com time feminino e Thaeme & Thiago

Contamos com a nossa torcida, que canta e vibra, para apoiar mais essa causa social do Palmeiras", disse Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Palmeiras

O Palmeiras promove às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo uma live solidária com a participação do time feminino e da dupla sertaneja Thaeme & Thiago. O show, realizado em parceria com a Prefeitura de Vinhedo, contará ainda com algumas surpresas, de acordo com o clube.

A ideia é arrecadar doações para a Santa Casa de Vinhedo no combate à covid-19 e retribuir o carinho da cidade com o time feminino, sediado no local desde agosto de 2019. Para contribuir, basta abrir a câmera do seu aparelho celular, apontar para o QR code que estará disponível na tela e efetuar a doação.

“Estamos passando por grandes dificuldades, assim como todas as outras instituições da área. Os donativos serão utilizados para melhorar ainda mais o atendimento aos pacientes, além de fazer a compra de medicamentos e equipamentos de proteção individual”, disse Marta Elisa, provedora da Santa Casa de Vinhedo.

“Tivemos essa ideia com o intuito de contribuir com a instituição e isso foi possível com a ajuda das jogadoras, que abraçaram a causa. Contamos com a nossa torcida, que canta e vibra, para apoiar mais essa causa social do Palmeiras”, disse Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Palmeiras.

A iniciativa é parte do “Por Um Futuro Mais Verde”, programa de responsabilidade institucional do Palmeiras, que visa consolidar o clube como uma organização responsável, geradora de impacto positivo para o futebol e para a sociedade por meio da atuação integrada dos pilares econômico, social e ambiental.

Brazil Confirmados 560,737 +4,069 (24h) Mortes 31,417 +139 (24h) Recuperados 253,570 45.22% Ativos 275,750 49.18%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários